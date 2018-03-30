Hayırsever vatandaşlara forma hediye edildi – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Hayırsever vatandaşlara forma hediye edildi

    Hayırsever vatandaşlara forma hediye edildi

    Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan, Biga'nın hayırsever iş adamlarından İhsan Çakır ile Sedat Çakır'ı makamında ziyaret ederek, forma hediye etti.

    Başkan Doğan burada yaptığı açıklamada; "Biga Fenerbahçeliler Derneği organizasyonluğunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , 1907 Okul 1907 Pota projesi kapsamında Biga'ya gelerek, okullara konan basketbol potalarına destek verenlere futbolcuların imzaladığı ve ismi yazılı forma hediye etti. Bizler de projeye destek verdiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

    Çakır'da çocukların ülke geleceği olduğunu ve onların mutluluğu için şimdiye kadar olduğu gibi her zaman desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:05
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