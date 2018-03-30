Hayırsever vatandaşlara forma hediye edildi
Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan, Biga'nın hayırsever iş adamlarından İhsan Çakır ile Sedat Çakır'ı makamında ziyaret ederek, forma hediye etti.
Çakır'da çocukların ülke geleceği olduğunu ve onların mutluluğu için şimdiye kadar olduğu gibi her zaman desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:05
-
Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
CELAL TUZ RUHU
-
G.Saray’da planladım
Toplam 2
Yorum
cimbomlu haginin fotoğrafını bile görmek cimbomlular için büyük mutluluk. bize yaşattıkları için takımımıza ve hagimize teşekkür ediyoruz.
-
Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
adanalı aldığın yabancı futbolculardan ettiğin zararı konuş bir o kadar daha tesis yapar başkanlık tesis yapmayla bitmiyor
Hayırsever vatandaşlara forma hediye edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.