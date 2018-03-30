Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=99166879-679a-4078-9dfd-b1e46c23585b" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a>, normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi

    Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

    Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 29. haftada dün deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 73-64 mağlup ederek 21 galibiyete ulaştı.

    'un ikincilik için yarıştığı Yunanistan'ın takımı, deplasmanda İspanya'nın takımına 87-85 mağlup oldu. Bu skorla 19 galibiyette kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmesi kesinleşti.

    , Avrupa Ligi play-off çeyrek final turunda normal sezonu 7. sırada bitiren takımla eşleşecek.

    Ligde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, normal sezonu lider bitirmeyi daha önce garantilemişti.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN