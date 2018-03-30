Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi.
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 29. haftada dün deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 73-64 mağlup ederek 21 galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe Doğuş'un ikincilik için yarıştığı Yunanistan'ın Olympiakos takımı, deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 87-85 mağlup oldu. Bu skorla Olympiakos 19 galibiyette kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmesi kesinleşti.
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turunda normal sezonu 7. sırada bitiren takımla eşleşecek.
Ligde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, normal sezonu lider bitirmeyi daha önce garantilemişti.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:49
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 10
Yorum
mehmet kesinlikle ve kesinlikle bir defa daha görev gelirse ben ve stada defalarca gittiğim 800 e yakın arkadaş grubumuz bırakacaz
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 10
Yorum
USTA YORUMCU MADEM 1959 ÖNCESİ KUPALAR SAYILMIYOR. FB-GS ARASINDA OYNANAN MAÇLARIDA HESAPLAMAZSAK FENERİN GS YE 23 MAÇ OLAN GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ 33 OLUR
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 20
Yorum
TARAFTAR Biz taraftarların sloganı da Ferdi babadan HUZURUM KALMADI.
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