Dönüş tarihi netleşti
Ayak baş parmağındaki sorun nedeniyle 2018'de maça çıkamayan Janssen'in dönüş tarihi netleşti.
Süper Lig'in ilk yarısında 8 Aralık'ta oynanan Bursa karşılaşmasında sakatlanan Janssen'den gelen haberler yüzleri güldürdü.
Ayak baş parmağındaki sorun nedeniyle 2018'de maça çıkamayan santrforun sezonu kapadığı bile iddia edilmişti. Kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki santrforun birkaç gün içinde takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.
3.5 aydır tedavi olan futbolcunun sahalara dönüş tarihi de belli oldu. Nihayet iyileşen futbolcunun nisan ortasında oynanacak Sivas karşılaşmasında sahne alması bekleniyor. Deplasmandaki mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil edilmesi planlanan Vincent Janssen bu maçta prova yapacak. Başarılı futbolcunun kupada 19 Nisan'da Beşiktaş ile oynanacak rövanş mücadelesinin ise ilk 11'inde olması düşünülüyor.
Aykut Kocaman'ın bu periyotta Fernandao ve Roberto Soldado'nun form durumunu yakından takip edeceği, alacağı reaksiyona göre kalan haftalarda Janssen'i 1. golcü pozisyonuna getireceği öğrenildi. (Vatan)
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:02
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Aydınus yönetecek
Toplam 4
Yorum
Fırat Aydınus avantaj kuralını uygulayan ve oyunun akmasını sağlayan hakemlerden. Kolay penaltı çalmaz. Gereğinden fazla hırs, hata yapmazsak kazanırz bnc
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Kilit isim Sosa
Toplam 6
Yorum
kıyakçı ağlama kıyakçı kesin galatasaraylısın ağlama bu hafta trabzon içinizden geçsinde görün...
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Talisca için özel terapi
Toplam 4
Yorum
terim ne diyecek ? biz gomez avrupada oynamiyor dedik bjk kral biz gene dedik talisca kim diye simdi millet gördü ligimiz maalesef düsük ondan bunlar star olu
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