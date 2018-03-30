Dönüş tarihi netleşti

Süper Lig'in ilk yarısında 8 Aralık'ta oynanan Bursa karşılaşmasında sakatlanan Janssen'den gelen haberler yüzleri güldürdü.

Ayak baş parmağındaki sorun nedeniyle 2018'de maça çıkamayan santrforun sezonu kapadığı bile iddia edilmişti. Kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki santrforun birkaç gün içinde takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.

3.5 aydır tedavi olan futbolcunun sahalara dönüş tarihi de belli oldu. Nihayet iyileşen futbolcunun nisan ortasında oynanacak Sivas karşılaşmasında sahne alması bekleniyor. Deplasmandaki mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil edilmesi planlanan Vincent Janssen bu maçta prova yapacak. Başarılı futbolcunun kupada 19 Nisan'da Beşiktaş ile oynanacak rövanş mücadelesinin ise ilk 11'inde olması düşünülüyor.

Aykut Kocaman'ın bu periyotta Fernandao ve Roberto Soldado'nun form durumunu yakından takip edeceği, alacağı reaksiyona göre kalan haftalarda Janssen'i 1. golcü pozisyonuna getireceği öğrenildi. (Vatan)