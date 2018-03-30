8 finalin ilki!

Fenerbahçe'de milli oyuncuların da bazılarının takıma dönmesi ile taktik çalışmalara hız verildi. Teknik direktör Aykut Kocaman, dün takımıyla yaptığı toplantıda, Kayseri deplasmanın son 8 maçlık periyodun en zorlu virajı olduğu konusunda futbolcularını uyardı. Kocaman, "Kayserispor'un kadro kalitesi, son dönemde aldığı sonuçlardan bağımsız olarak çok kaliteli ve bizim oyun kurgumuza sorun çıkartacak düzeyde. Sezonun en kritik mücadelelerinden birine çıkacağız ve galibiyetten başka her sonuç şampiyonluğa havlu atacağımız anlamına gelir" dedi.

AYNI UYARIYI YAPTI

Sezon başından beri "oyun disiplinine sadakat" konusuna her fırsatta dile getiren 53 yaşındaki çalıştırıcı, zorlu mücadele öncesinde aynı uyarıyı yinelerken, "İlk yarıda maçın 3-1'den 3-3'e nasıl geldiğini unutmayalım. Bireysel hatalarla 2 puan kaybettiğimiz bir maç olmuştu. Eğer oyun şablonumuzun dışına çıkar ve konsantrasyon kayıpları yaşarsak, o tehlike yine var" uyarısını yaptı.

VİDEO ANALİZLERİYLE RAKİBİ EZBERLETİYOR

Aykut Kocaman ve teknik heyet, oyuncularla bire bir ve toplu olarak özel toplantılar gerçekleştiriyor. Bu görüşmeler video analiz toplantıları ile destekleniyor. Sezon boyunca yaşanan hataların son 8 haftada tekrarlanmaması için özel çaba sarf ediliyor.



NEŞTERİ VURUYOR

Kadroda yapacağı değişiklikleri merakla beklenen Aykut Kocaman'ın, son 8 maça aynı kadro ile çıkmayı hedeflediği ve buna göre bir takım kuracağı ifade ediliyor. İlk 11'ini forma adaletini de düşünerek şekillendireceği bildirilen Kocaman'ın, özellikle ofans hattında bazı değişiklikler planladığı iddia ediliyor. Sarı-lacivertli hocanın, kadroda çok radikal kararlar alabileceği konuşuluyor.