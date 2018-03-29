Şut emri verdi – Fotomaç – 29 Mart 2018
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HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Şut emri verdi

    Şut emri verdi

    'un birinci kalecisi 'un kırmızı kart cezalısı, yedeği 'ın da sakat olmasından yararlanmak isteyen , idmanlarda bol bol şut çalışması yaptırıyor.

    'un birinci kalecisi 'un kırmızı kart cezalısı, yedeği 'ın da sakat olmasından yararlanmak isteyen , idmanlarda bol bol şut çalışması yaptırıyor. , ve Josef başta tüm oyuncular, maçta uygun pozisyon buldukları anda mesafe tanımaksızın kaleyi yoklayacak. Kayserispor'un kalesini ise pazartesi günü 3. kaleci Vedat Karakuş'un koruması bekleniyor. 1998 doğumlu Karakuş oynarsa kariyerinde 'de ilk kez forma giyecek.

    UMUT'A DİKKAT!
    Kanarya'nın Kayserispor'da en çekindiği isim ... 35 yaşındaki forvet, bugüne kadar forma giydiği kulüplerde 'ye karşı 30 maça çıkarken, sarı- lacivertli takıma 10 gol attı. Bu sezon ligde 13 kez fileleri sarsan Umut konusunda Kocaman'ın savunma oyuncularını özel olarak uyarması bekleniyor.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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