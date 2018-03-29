Şut emri verdi
Kayserispor'un birinci kalecisi Rumen Silviu Lung'un kırmızı kart cezalısı, yedeği Muammer Yıldırım'ın da sakat olmasından yararlanmak isteyen Aykut Kocaman, idmanlarda bol bol şut çalışması yaptırıyor.
UMUT'A DİKKAT!
Kanarya'nın Kayserispor'da en çekindiği isim Umut Bulut... 35 yaşındaki forvet, bugüne kadar forma giydiği kulüplerde Fenerbahçe'ye karşı 30 maça çıkarken, sarı- lacivertli takıma 10 gol attı. Bu sezon ligde 13 kez fileleri sarsan Umut konusunda Kocaman'ın savunma oyuncularını özel olarak uyarması bekleniyor.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:50
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Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...
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Yorum
Düsseldorf'lu insan oldugunu iddia edip saygının ne oldugunu halâ ögrenemeyen ve bu topraklara yakışmayan karakterle dolaşan o kadar çok kişi varki !
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Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
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