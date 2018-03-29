Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:43
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 4
Yorum
Cihan dogru yönetim ile dogru teknik direktör, suanki mevcut takimi, dogru takviyelerle sampiyonluk kadrosunun iskeleti olmasi hayal degil.
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Beşiktaş'ın efsanesinden yönetime tepki!
Toplam 5
Yorum
Cevdet özen Dünya kadar kariyerli Beşiktaşlı varken kariyersiz birini beşiktaş klubüne getirmek Beşiktaşlı olarak benimde canımı acıtır,umarım şakadır
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"Siz kazanırsınız"
Toplam 3
Yorum
aslan kasımpaşadan trezeguet alınmalı kesinlikle genç ve çalışkan.goller ve asitleri süper.2 milyon euroya alınır.
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