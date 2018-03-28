Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım" – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"

    Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"

    ’da tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten adaylığını açıkladı.

    , sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı yazılı açıklamada, "29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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