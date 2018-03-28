Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, milli takıma seçilmesinin ardından ortaya atılan, Rus takımlarına transfer olacağı yönündeki iddiaları reddetti.



Konuyla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan Roman, "Düzenli olarak oynuyorum ve yaşadığım yerde mutluyum. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Şayet yönetim isterse bunu uzatmaya hazırım. Sözleşme yapmazlarsa o zaman Rusya'yı düşünebilirim" sözlerini sarf etti.



2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Neustadter, geçtiğimiz sezon Kjaer'in arkasında yedek kalmıştı. Aykut Kocaman'la birlikte düzenli oynayan oyuncunun sözleşmesi 2019 Haziran'da bitiyor.