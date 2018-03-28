Neustadter: Rusya'ya dönmem! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Neustadter: 'ya dönmem!

    Neustadter: <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a>'ya dönmem!

    Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden 'nin Rus futbolcusu , menajerinin ’dan getirdiği teklifleri, “Sözleşmem bitmeden dönmem.” diyerek geri çeviriyor.

    'nin Rus stoperi , milli takıma seçilmesinin ardından ortaya atılan, Rus takımlarına olacağı yönündeki iddiaları reddetti.

    Konuyla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan Roman, "Düzenli olarak oynuyorum ve yaşadığım yerde mutluyum. ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Şayet yönetim isterse bunu uzatmaya hazırım. Sözleşme yapmazlarsa o zaman 'yı düşünebilirim" sözlerini sarf etti.

    2016 yazında Fenerbahçe'ye olan Neustadter, geçtiğimiz sezon 'in arkasında yedek kalmıştı. 'la birlikte düzenli oynayan oyuncunun sözleşmesi 2019 Haziran'da bitiyor.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:53
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