Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Milli takımlardan dönen Alper Potuk ile Slovak futbolcu Martin Skrtel, izinli olmalarına rağmen antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.