Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'de maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

    Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

    Milli takımlardan dönen ile Slovak futbolcu , izinli olmalarına rağmen antrenmanda yer aldı.

    Fenerbahçe, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:43
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