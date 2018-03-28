F.Bahçe'den resmi açıklama "Sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacağız"

Fenerbahçe yönetiminden bir flaş hamle daha geliyor... Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündemde olan bir konu için düğmeye bastı ve 1959 yılından önce elde edilen şampiyonlukları istemek için dava açmaya karar verdi.



Mosturoğlu, "Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Ondan sonra başvuru yapıp, yapılmayacağına karar vereceğiz. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Çünkü futbol tarihimizde, Lefter, Şeref Has gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Federasyon 1923'de kuruluyor ama ligler 1958-59 da başlıyor. Kamuoyu bilgilendirmesinin ardından federasyona başvuru yapacağız. Bizim durumuzda olan diğer kulüpler de var. Göztepe ve Altay gibi. Hep birlikte başvuru yapılması gerekiyor" dedi..



FEDERASYON ONARSA NE OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, deplasmanlı ligin başlangıç tarihinden itibaren kazanılan şampiyonlukları geçerli sayıyor. Oysa ki Fenerbahçe'nin Futbol Federasyonu'nun kuruluş tarihi olan 1923 ile 1959 yılları arasında 9 şampiyonluğu daha bulunuyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Birinciliği'nde 3 kez (1933, 1935, 1944), Milli Küme'de ise 6 kez (1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950) mutlu sona ulaşmıştı. İşte Sarı- Lacivertliler, bu şampiyonlukların da Süper Lig'e dahil edilmesini istiyor.

FENERBAHÇE BİR ANDA CİMBOM'A FARK ATACAK!

Eğer Fenerbahçe'nin açacağı dava olumlu sonuçlanırsa Türk futbolunda tüm taşlar yerinden oynayacak. Bu durumda şampiyonluk sayısı 28'e yükselecek olan Sarı-Lacivertliler bir anda 5. yıldıza sahip olacak. Ayrıca 6. yıldız için de 2 şampiyonluk kalacak. Galatasaray ise 1959 öncesi sadece 1 şampiyonluğu olduğu için 21'de kalacak. 5 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş da 18'e yükselecek. Fenerbahçe'nin başlatacağı dava sürecinden nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

2002 YILI EMSAL GÖSTERİLECEK

Fenerbahçe yönetiminin açacağı davada Beşiktaş emsal teşkil edecek. Futbol Federasyonu, Siyah-Beyazlılar'ın 1957 ve 1958 yılında kazandığı Federasyon Kupası'nı lig şampiyonluğu olarak kabul etmişti.

FENERBAHÇE DE İSTEYECEK

Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş gibi kendilerini de 1959'dan önce kazandığı şampiyonlukların geçerli sayılmasını isteyecek.

BEŞİKTAŞ, ASLAN'A YAKLAŞACAK!

1959 yılından önce kazandığı şampiyonlukların geçerli sayılmasını isteyen Fenerbahçe yönetiminin açmaya hazırlandığı dava, Beşiktaş için de büyük önem taşıyor.

FARK 1'E İNECEK!

Çünkü, Siyah-Beyazlılar'ın da 1959'dan önce Milli Küme'de 3, Türkiye Futbol Birinciliği'nde ise 2 şampiyonluğu bulunuyor. Bunların tescil edilmesi halinde Beşiktaş 20 şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'la aradaki farkı ise 1'e indirecek.



1923 ile 1959 arası şampiyonlukların tescil edilmesi durumunda şampiyonluk sayıları şu şekilde oluşacak:



Fenerbahçe 28 (19 Lig,6 Milli Küme,3 Türkiye Futbol Birinciliği)

Galatasaray 21 (20 Lig,1 Milli Küme)

Beşiktaş 20 (15 Lig,3 Milli Küme,2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Trabzonspor 6 (6 Lig)

Gençlerbirliği 2 ( 2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Harbokulu 2 ( 2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Bursaspor 1 (1 Lig)

Ankaragücü 1 (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Göztepe 1 (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

İstanbul Güneş (1 Milli Küme)

Ankara Demirspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Eskişehir Demirspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Muhafızgücü (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

İstanbulspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Harbiye (1 Türkiye Futbol Birinciliği)