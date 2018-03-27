Türkiye’deki derbiler çok deliydi! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    ’deki derbiler çok deliydi!

    Türkiye’deki derbiler çok deliydi!

    'den 'ya transfer olan , 'nın Vafo gazetesine 'deki günleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

    'den 'ya transfer olan , 'nın Vafo gazetesine 'deki günleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Deneyimli stoper, "Bazı yerlerde yaşadıklarım dünyanın herhangi bir yerinde bulunmayan durumlardı" diyen Danimarkalı, "F.Bahçe'deyken diğer iki takımı ile oynadığımız derbiler çok deli maçlar oluyorlardı. Bu maçlarda oynamaktan hep mutluluk duydum. Ve Türk antrenörümüz olmadığı için her şey İngilizceydi. Bu yüzden Türkçe öğrenmeye hiç ihtiyaç duymadım" şeklinde konuştu.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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