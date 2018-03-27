Karadağ maçı 11'i belli oldu! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Karadağ maçı 11'i belli oldu!

    Karadağ maçı 11'i belli oldu!

    A bu akşam Karadağ ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.

    A Milli Takımımız 23 Mart Cuma günü oynadığı İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra bugün Karadağ'a konuk oluyor. İrlanda maçını Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazanan Milli Takımımız, bu kez de Karadağ karşısında galibiyet arayacak. İşte Karadağ maçı ilk 11'i: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, , Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:22
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