Janssen’i artık umursamıyor – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Janssen’i artık umursamıyor

    Janssen’i artık umursamıyor

    Daha önce sakatlığı büyük ölçüde geçtiği ve milli ara sonrası takımla idmanlara başlayacağı açıklanan Vincent Janssen'in bir hafta daha dinlendirilmesine karar verildiği bildirildi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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