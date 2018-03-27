Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    önerdi izleyemedi!

    Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi!

    bazı işleri halletmesi için yurt dışına gönderdiği idari menajer Hasan , 'ın takıma önerdiği 'yi izlemek için Sırbistan- Fas maçına gitti

    bazı işleri halletmesi için yurt dışına gönderdiği idari menajer Hasan , 'ın takıma önerdiği 'yi izlemek için Sırbistan- Fas maçına gitti. Ancak Çetinkaya, Dirar'ın yanı sıra , Amrabat, Da Costa, gibi patentli futbolcuların forma giydiği maçta hayal kırıklığına uğradı. Sahanın en iyisi olarak malatyasporlu Boutaib'in öne çıktığı karşılaşmada Dirar'ın izlenmesini istediği El Kaabi sadece uzatma dakikalarında forma giyebildi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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