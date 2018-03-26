TFF'den Skrtel'e geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'den Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

    TFF'den Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

    , Slovakya'nın Tayland'la oynadığı hazırlık maçında sağlık sorunu yaşayan Fenerbahçeli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    Federasyondan yapılan açıklamada, Tayland ile oynanan maçın ilk yarısında yüzüne gelen top nedeniyle kısa bir süre baygınlık geçiren 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Slovakya forması giyen Fenerbahçeli futbolcu 'in yüzüne gelen bir top sonrası rahatsızlık geçirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Durumu iyi olan Martin Skrtel ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:22
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