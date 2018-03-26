TFF'den Skrtel'e geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, Slovakya'nın Tayland'la oynadığı hazırlık maçında sağlık sorunu yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, Tayland ile oynanan maçın ilk yarısında yüzüne gelen top nedeniyle kısa bir süre baygınlık geçiren 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Slovakya Milli Takımı forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in yüzüne gelen bir top sonrası rahatsızlık geçirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Durumu iyi olan Martin Skrtel ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:22
-
"Hep FETÖ yine FETÖ"
Toplam 3
Yorum
mağdur hep mağdur yine mağdur yıllarca mağdur mağdur mağdur mağduri
-
Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 4
Yorum
Bence Selcuk Inan Icin Verilen Ücretle 3 Orta saha Rahat Alirsin Atiba 1 Milyon € oynuyordu Örnek Olarak
-
Beşiktaş Pepe'yi bakın kimin elinden kapmış!
Toplam 1
Yorum
tebrikler Fikret Orman Beşiktaş adına türk futbolu adına güzel işler yapıyor. Tebrikler Başkan.
TFF'den Skrtel'e geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.