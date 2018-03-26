"Benim bambaşka hayallerim var"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yine ses getirecek açıklamalar yaptı. Türkiye Futbol Vakfı'nın yayın organı 'Stadyum' dergisine röportaj veren Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün çok sağlam bir temele oturtulduğunu anlatırken, geleceklerinin aydınlık olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Yeni projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız. Fenerbahçe'nin doğası gereği, önümüzdeki yıllarda başarı görüyorum. Kulübün mevcut yapısı, en zalim darbelerde bile yıkılmayacak seviyede. Öyle bir iskelet ve sistem oturdu ki temeli çok daha sağlam artık. Bunun üzerine ne koyarız, bunu düşünüyoruz. Yakında daha detaylı konuşacağız" ifadelerini kullandı. Sarı- lacivertli taraftarlardan kulübe sahip çıkmalarını isteyen Yıldırım, şunları kaydetti:

ALGIDAN UZAK DURUN

"Camiada pompalanan umutsuz havaya, korku empoze edenlere inanmayın. Fenerbahçe ile ilgili oluşturulan, içerisinde korku, umutsuzluk, vazgeçme duygusu barındıran her türlü algıdan uzak durun; çünkü bunlar gerçek değil. Şu ana kadar konuşmamamızın bir sebebi var ancak konuşmamızın da bir sebebi olacak. 1998'de hayal ettiklerimi başarabileceğime inanarak başkanlığa aday oldum. Fenerbahçe başkanlık makamı, deneme yanılma yönteminin uygulanamayacağı çok üstün bir makamdır. Ben başarabileceklerime yüzde yüz inanmasam bu yola hiç çıkmazdım. O dönem bugünleri hayal etmiştim. Şimdi gelecekle ilgili başarabileceğime inandığım başka hayallerim var."

ALEX Mİ BÜYÜK FENER Mİ!

"ALEX'İ Türkiye'ye biz getirdik, ne şartlarda getirdiğimizi biz biliyoruz. Aylarca uğraştık diyebilirim. Ancak burada atlamamamız gereken bir nokta var; hiç kimse Fenerbahçe isminden daha büyük değildir. Taraftarın tepkilerini anlıyor ve sineye çekebiliyoruz ta ki Fenerbahçe zarar görene dek. Fenerbahçe'nin zarar gördüğüne inandığımız noktada, konuyla ilgilenmemizden daha doğal bir durum yok herhalde."



PATRONLAR KULÜBÜ KURUYOR

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, herkesi hayrete düşürecek bir yönetim kurulu üzerinde çalışıyor. Listede birçok dev firmanın patronu var. Yıldırım, bu isimlerin hepsiyle tek tek görüşüp Fenerbahçe'ye hizmet etmeye davet ediyor. Başkanın, yönetim kuruluna alacağı her isimden kulübe 2 milyon euro bağışlaması konusunda taahhüt topladığı da gelen bilgiler arasında.

AYDINLAR SÜPER KADRO PEŞİNDE

Sarı-lacivertli kulübe yeniden sponsor olan Mehmet Ali Aydınlar'dan bir hamle daha... Gelecek sezondan başlamak üzere yeniden F.Bahçe'nin kadın voleybol takımına sponsor olmaya hazırlanan Aydınlar, bu branşta yine dünyanın en iyi takımını kurmak için şimdiden kolları sıvadı. Aydınlar'ın transfer bombaları bile hazır. Bunlardan biri, daha önce 2015-16'da sarılacivertli formayı giyen Bosna Hersek asıllı Sırp yıldız Brankica Mihajlovic.