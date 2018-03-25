Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Fenerbahçe'de 6-2 kaybedilen Boluspor hazırlık maçı kaptan Volkan Demirel'i isyan ettirdi... İlk kez bir maçta 6 gol yiyen tecrübeli file bekçisi karşılaşmadan sonra büyük üzüntü yaşadı.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:23
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Toplam 9
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thebarbaros talisca 2 yıldır bonservisimi alın diye yalvardı, baktı ki hareket yok bu yolu seçti. abubakar da bu şekilde elden kaçmadı mı !
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Toplam 12
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GSLİ Çok fazla 129 tl bee kim verecek o kadar para
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Toplam 14
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