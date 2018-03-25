Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz" – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"

    Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"

    Fenerbahçe'de 6-2 kaybedilen Boluspor hazırlık maçı kaptan Volkan Demirel'i isyan ettirdi... İlk kez bir maçta 6 gol yiyen tecrübeli file bekçisi karşılaşmadan sonra büyük üzüntü yaşadı.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:23
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