Luis Neto depremi! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    depremi!

    Luis Neto depremi!

    Sezon başında Rusya'nın Zenit takımından kiralanan stoper Luis Neto, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne giremedi.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:58
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