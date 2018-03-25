Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
Sezon başında Rusya'nın Zenit takımından kiralanan stoper Luis Neto, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne giremedi.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:18
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Larin'den Şenol Güneş'e mesaj
Toplam 7
Yorum
ever cahillik bir futbollcuyu baskanın degılde antranorun oynatıp oynatmıyacagını bılmemmek cahillik :D
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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