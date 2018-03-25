Fenerbahçe’nin ‘Mehmet’çiği – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    ’nin ‘Mehmet’çiği

    Fenerbahçe’nin ‘Mehmet’çiği

    A 'ın 'ni 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan 'a teknik heyetten tebrik geldi.

    A 'ın 'ni 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan 'a teknik heyetten tebrik geldi. Tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarısında tribünlerin tepkisini alsa da son dönemde eski formunu tekrar yakaladı. Süper Lig'de son 15 maçın 14'ünde 90 dakika sahada kalan Topal, 'ye 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:49
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