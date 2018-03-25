Fenerbahçeli futbolcu ölümden döndü! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli futbolcu ölümden döndü!

    Fenerbahçeli futbolcu ölümden döndü!

    Slovakya kaptanı Fenerbahçeli , Tayland ile oynanan karşılaşmada talihsiz anlar yaşadı

    Suratına yakın mesafeden sert biçimde top çarpan baygınlık geçirdi.

    Skrtel'in nefes yolunun tıkanmasıyla bir süre nefessiz kaldığı belirtildi.

    Slovak yıldız yapılan müdahalenin ardından kendine gelirken teknik direktör Ján Kozák tedbir amacıyla Skrtel'i oyundan çıkardı. Maçı 3-2 kazanan Slovaklar Royal Cup'ın sahibi olurken kupayı Skrtel kaldırdı.


    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:49
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