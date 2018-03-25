Fenerbahçe'den Zlatan’a ret! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'den Zlatan’a ret!

    Fenerbahçe'den Zlatan’a ret!

    ABD ekibi L.Angeles Galaxy ile 1.5 milyon dolar'dan anlaşma yapan Zlatan İbrahimovic'in, bu transfer öncesi Türkiye'den de bazı takımlara teklif edildiği öne sürüldü.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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