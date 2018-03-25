Aziz Yıldırım, Bolu'da açılışa katıldı – Fotomaç – 25 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , 'da açılışa katıldı

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>, <a href="/index/bolu?id=7dd89abd-718a-4016-a573-524dedebdf56" class="" rel="tag">Bolu</a>'da açılışa katıldı

    Kulübü Başkanı , " " projesi kapsamında 'da yaptırılan potalarının açılış törenine katıldı.

    Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından başlatılan " " projesi kapsamında Fenerbahçeliler Derneği tarafından 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'na yaptırılan potalarının açılış töreni düzenlendi.

    Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen törende, 'ın yanı sıra Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Kulübü Başkan Vekili , İl Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selçuk Zorlu, taraftarlar ve öğrenciler yer aldı.

    Programın gerçekleştirileceği salonda Yıldırım, okuldaki öğrencilerin forma ve bayraklarını imzaladı.

    Belediye Başkanı Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, 'ın uzun zamandır başkan olduğunu hatırlatarak, "Aziz Başkan çok şey yaptı. Suya sabuna dokundu. Belki çok tenkit edilen adamlardan biri. Ben böyle adamları seviyorum. Fenerbahçe ve Türk sporuna birçok tesis kazandırdı. 'de ve dünyada spor deyince akla geliyor. 'de denildiğinde 'üç büyükler' ve Fenerbahçe akla geliyor. Sporun diğer branşlarında Fenerbahçe kadar ehemmiyet gösteren, dünyada kendinden bahsettiren başka takımımızın olmadığını bilesiniz." diye konuştu.

    Yılmaz, Bolu'nun gelecekte spor, sağlık, turizm ve üniversite kenti olacağını, sporun da her branşının kamp merkezi olacağını, bu amaçla çalıştıklarını söyledi.

    Mithat Yenigün ise Yıldırım'ın 20 yıldır spora yaptığı katkının sadece Fenerbahçe ile sınırlı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Amatör branşlara her yıl 50 milyon lira bütçemizde açık vererek destek veriyoruz. Bunun da yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun devlet eliyle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Olimpiyatlara gittiğimizde dikkat ederseniz kafilenin yüzde 20'si Fenerbahçe Kulübü altyapısından gidiyor. Bunun arttırılması lazım. Bunun başarılı olması için mutlaka devlet ile iş birliği yapmamız gerekiyor."

    Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım'a hediyeler takdim edildi.

    Daha sonra Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, okulun bahçesine yaptırılan potalarının açılışını gerçekleştirdi.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , 'da açılışa katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN