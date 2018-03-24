Ozan bu kafayla zor – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Ozan bu kafayla zor

    Ozan bu kafayla zor

    Lige verilen milli takım arasında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de teknik direktör , uzun süre kadro dışı bıraktığı, geçen haftalarda affettiği 'ı ilk 11'e aldı

    tarafından kadro dışı bırakılıp ara transfer döneminin sona ermesinin ardından affedilen , ilk 11'de sahaya çıktı.

    En son 13 Aralık'ta 'la oynanan kupa maçında şans bulan Ozan, vasatı aşamadı.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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