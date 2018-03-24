Ozan bu kafayla zor
Lige verilen milli takım arasında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, uzun süre kadro dışı bıraktığı, geçen haftalarda affettiği Ozan Tufan'ı ilk 11'e aldı
Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılıp ara transfer döneminin sona ermesinin ardından affedilen Ozan Tufan, ilk 11'de sahaya çıktı.
En son 13 Aralık'ta Adana Demirspor'la oynanan kupa maçında şans bulan Ozan, vasatı aşamadı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
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