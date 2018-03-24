Neustadter’e ‘gece kulübü’ cezası – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Neustadter’e ‘gece kulübü’ cezası

    Neustadter’e ‘gece kulübü’ cezası

    ’in kampında bir diğer milli futbolcu Rausch ile birlikte gece kulübüne gittiği belirtildi, federasyon izin sınırını aşan futbolcuya cezayı kesti.

    Fenerbahçeli futbolcu , milli takım kampında yaptıklarıyla ülke gündemine oturdu. kampında bulunduğu sırada ve Brezilya maçının olduğu gece kamptan ayrılarak gece kulübüne gittiği iddia edilen futbolcu, teknik ekip ve yönetimini kızdırdı.

    'TAKIMIN İMAJINA ZARAR VERİYOR'
    Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Brezilya maçından sonra oyunculara serbest zaman izni verilmesine karşın, Neustadter'in bir diğer milli futbolcu Konstantin Rausch ile birlikte belirlenen çizelgenin dışına çıkmalarının kabul edilebilir olmadığı belirtilerek &quot;Bu tip davranışlar Rusya 'nın imajına zarar vermekte ve gereksiz tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır&quot; denildi. İkilinin belirlenen çizelgeyi aşmalarında gece kulübüne gitmelerinin neden olduğu iddia edilerek buna dair görüntüler yayınlandı.

    NEUSTADTER ÖZÜR DİLEDİ
    Yine federasyonun açıklamasında bu davranışın cezasız kalmadığı ve iki oyuncuya para cezası verildiği belirtildi. de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, yaşananlardan dolayı özür diledi, &quot;Yaşananlardan dolayı özür diliyor ve cezayı kabul ediyorum. İlerde tekrar böyle hataları yapmamak konusunda dikkat göstereceğim&quot; dedi.http://www.milliyet.com.tr/neustadter-e-gece-kulubu-cezasi--fenerbahce-2633895-skorerhaber/

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:08
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