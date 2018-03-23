Skrtel'den olay yaratacak hakem yorumu! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Skrtel'den olay yaratacak hakem yorumu!

    Skrtel'den olay yaratacak hakem yorumu!

    Fenerbahçeli oyuncu , 'ın yönetimini değerlendirdi.

    Galatasaray derbisinde Gomis'in kafasına doğru tehlikeli harekette bulunup sarı kartla cezalandırılan , "Benim adıma daha felaket sonuçlar ortaya çıkabilirdi" dedi. Milli takımı kampında bulunan Slovak oyuncu, burada yaptığı açıklamada, "Aynı hakem () 10 yıl önce maçlarımı yönetseydi, belki de şu anda futbol hayatım bitebilirdi. Şanslıymışım" dedi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:31
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