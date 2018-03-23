İmza tamam süresi belirsiz – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    tamam süresi belirsiz

    İmza tamam süresi belirsiz

    , en az 4 sene daha oynamak istiyor; yani 40 yaşına kadar...

    , en az 4 sene daha oynamak istiyor; yani 40 yaşına kadar... Bunu her fırsata dile getiriyor. yönetiminden ise şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Kaptan, her zamanki gibi sezon sonunu bekleyip görecek. garanti gibi duruyor, süresi ise belli değil. Sezon başında kontratı sadece 1 yıl uzatılan ve bu kez beklentisi daha yüksek olan tecrübeli file bekçisi, Galatasaray derbisindeki performansıyla vazgeçilmez olduğunu bir kez daha göstermişti. Volkan, toplam 84 derbide 45 galibiyet görürken, sadece 13 kez yenilgi ile tanıştı.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İmza tamam süresi belirsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN