Hatalarını tek tek gösterdi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Hatalarını tek tek gösterdi

    Hatalarını tek tek gösterdi

    Oyun konsantrasyonu ve taktik disiplin konusunda son haftalarda sıkıntılar yaşadıklarını düşünen , data ekibinin derlediği video görüntülerini izlettiği oyuncularına tek tek hataları anlattı

    Oyun konsantrasyonu ve taktik disiplin konusunda son haftalarda sıkıntılar yaşadıklarını düşünen , data ekibinin derlediği video görüntülerini izlettiği oyuncularına tek tek hataları anlattı. Ligin ilk yarısında seri yakaladıkları dönemlerde rakiplerine pozisyon şansı tanımayarak başarılı olduklarını söyleyen Kocaman, "Doğru defans yapamazsak başarılı olamayız" vurgusu yaptı.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:26
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