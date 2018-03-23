Golcün kadar konuş!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, forvetlerinden beklediği katkıyı göremedi. Geride kalan 26 haftada rakip filelere 49 gol gönderen sarı-lacivertli takımda, bu gollerin sadece 10'unu (yüzde 20.4) santrfor mevkisinde oynayan futbolcular kaydetti. Fernandao 5 golle forvetler arasında en golcü isim olurken, onu 3 golle Roberto Soldado izledi. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Hollandalı Vincent Janssen ise 2 kez fileleri havalandırabildi.

UMUT BULUT 13 GOL ATTI

Devre arasında Feyenoord'a giden Robin van Persie ise ilk yarıda görev aldığı 2 maçta gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis ise tek başına 25 gole imza attı. Fransız forvet bu performansıyla Fenerbahçe'nin santrforlarından 2.5 kat fazla fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın diğer forveti Eren Derdiyok da 3 gol kaydetti. Trabzonspor'un santrforu Burak Yılmaz 20 gol, Konyasporlu Jahovic 16 gol, Kayserisporlu Umut Bulut 13 gol atarken, Başakşaher'in forveti Adebayor ve Beşiktaşlı Love da 12'şer gol kaydetti .

GOL YÜKÜ ORTA SAHADA

Kanarya santrforlarının verimsizliğine rağmen 49 golle Süper Lig'in en fazla gol atan ikinci takımı. Sarı-lacivertli ekipte gol yükünü ise orta saha oyuncuları (31 gol) çekti. Giuliano 12 golle takımın en skorer ismi. Valbuena 5, Dirar, Ozan Tufan ve Alper üçer, Josef ve Mehmet Topal ikişer, Aatıf da 1 kez fileleri havalandırdı.

SOLDADO GOLLERİ TEK MAÇTA ATTI

Ligde 3 golü bulunan Roberto Soldado, bunların hepsini 20 dakikalık zamanda kaydetti! İspanyol santrfor, 61. dakikada oyuna dahil olduğu Sivasspor maçında 20 dakikada "hat-trick" yaparken, görev aldığı 18 maçın 17'sinde gol atamadı. Janssen de forma giydiği 11 karşılaşmanın sadece 2'sinde gol atabildi.



KAPASİTELERİ BU / Mini Yorum / Emre Bol

Fenerbahçe'nin golcülerinde pozisyona girme sıkıntısından ziyade 'yetenek problemi' var. Hemen hepsi her büyük takım golcüsü kadar besleniyor ancak gol vuruşlarında etkili olamıyorlar. Eminim bugün Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin forveti olsaydı yine aynı rakamlara ulaşırdı. Aykut Kocaman atılamayan ya da yenilen gollerde sürekli, "şanssızlıktan" yakınıyor. Sevgili hocam; şanssızlıktan ziyade senin oyuncularının kapasitesi bu kadar! Bence sen de biliyorsun ama yüksek sesle seslendirmiyorsun!