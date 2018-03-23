Fenerbahçe Bolu'da dağıldı! Tarihi fark – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Bolu'da dağıldı! Tarihi fark

    Fenerbahçe Bolu'da dağıldı! Tarihi fark

    , hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'a 6-2 mağlup oldu.

    Karşılaşmaya Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Serhat, Onur, Ozan Tufan, Samed, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado ilk 11'i ile çıkan , 15. dakikada Burak Asan'ın golüyle geriye düştü. Sarı lacivertliler, 26'da Aatıf'la eşitliği yakalasa da, 31'de ve 45'te Sefa Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle devreye 3-1 geride girdi. 52'de Guido Koçer'le 4-1'i yakalayan 'a cevap 80. dakikada Fernandao'dan geldi. Fenerbahçe'yi yıkan diğer goller ise 83'de Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin'ten geldi: 6-2.

    VOLKAN DEMİREL ORTA SAHADAN AVLANDI
    Ev sahibi Boluspor, 14. dakikada Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kaleci 'in Boluspor maçında uzak mesafeden yediği gol Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti

    Orta alanın ilerisinde topla buluşan Bolusporlu futbolcu Burak, kaleci Volkan Demirel'i önde gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

    BOLUSPOR'UN ORTA SAHADAN ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    BERABERLİK GOLÜ AATİF'TAN
    Fenerbahçe golün ardından rakip kalede baskı uyguladı ve sarı-lacivertliler 25. dakikada aatif Chahechouhe ile beraberliği yakaladı.

    ANDRE SANTOS'TAN KLAS GOL
    Boluspor, Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçti. Volkan'ı mağlup eden isim, eski takım arkadaşı Andre Santos oldu.



    ANDRE SANTOS'UN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:54
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