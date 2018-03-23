F.Bahçe'den dev hamle! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    F.Bahçe'den dev hamle!

    F.Bahçe'den dev hamle!

    Kulübü Başkanı , yıllardır üzerinde durduğu hamleyi gerçeğe dönüştürüyor. Sarı-Lacivertli ekip Samandıra'daki dev araziyi satın alıyor.

    Kulübü Başkanı , Samandıra'daki dev araziyi satın alıyor. Böylece Sarı-Lacivertlilerde altyapı Samandıra'ya taşınacak.

    Alt ve üst yapı tek merkezde
    Bu satın almadaki amaç ise tesisleri tek bir merkezde toplayarak koordinasyonlu bir şekilde çalışmak alt ve üst yapının bir arada olmasını sağlamak...

    Aziz Yıldırım yıllardır üzerinde durduğu proje için son detaylar görüşülecek. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde çalışmalar başlayacak. Sarı-Lacivertli kulüp, daha önce de Tuzla ve Gebze'de arazi bakmıştı. (Milliyet)

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:22
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