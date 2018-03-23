F.Bahçe'den dev hamle!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yıllardır üzerinde durduğu hamleyi gerçeğe dönüştürüyor. Sarı-Lacivertli ekip Samandıra'daki dev araziyi satın alıyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra'daki dev araziyi satın alıyor. Böylece Sarı-Lacivertlilerde altyapı Samandıra'ya taşınacak.
Alt ve üst yapı tek merkezde
Bu satın almadaki amaç ise tesisleri tek bir merkezde toplayarak koordinasyonlu bir şekilde çalışmak alt ve üst yapının bir arada olmasını sağlamak...
Aziz Yıldırım yıllardır üzerinde durduğu proje için son detaylar görüşülecek. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde çalışmalar başlayacak. Sarı-Lacivertli kulüp, daha önce de Tuzla ve Gebze'de arazi bakmıştı. (Milliyet)
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:22
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
F.Bahçe'den dev hamle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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