Boluspor - Fenerbahçe | CANLI İZLEYİN – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    - | CANLI İZLEYİN

    Boluspor - Fenerbahçe | CANLI İZLEYİN

    lige verilen arada ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

    , Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

    Bolu, Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak ve FB TV'den naklen yayınlanacak.

    MAÇ BAŞLADI



    Fenerbahçe ve Boluspor'un 11'ler

    Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Andreas Kilit, Serhat Kot, Samed Karakoç, Onur Topal, , Aatif Chahechouhe, Mehmet Ekici, Roberto Soldado

    Boluspor'un 11'i: Ertuğrul, Alim, Franco, Göksu, Caner, Akabueze, Burak, Santos, Guido, Ahmethan, Sefa

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boluspor - Fenerbahçe | CANLI İZLEYİN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN