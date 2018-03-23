Boluspor - Fenerbahçe | CANLI
Fenerbahçe lige verilen arada Boluspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
Bolu, Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak ve FB TV'den naklen yayınlanacak.
MAÇ BAŞLADI
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Fenerbahçe ve Boluspor'un 11'ler
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Andreas Kilit, Serhat Kot, Samed Karakoç, Onur Topal, Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Mehmet Ekici, Roberto Soldado
Boluspor'un 11'i: Ertuğrul, Alim, Franco, Göksu, Caner, Akabueze, Burak, Santos, Guido, Ahmethan, Sefa
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:06
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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