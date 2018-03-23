"Bana hemen kulüp bul!"
Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle O.Lyon takımından 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği sol kanat oyuncusu Valbuena yedeklikten bıktı. Sarı Lacivertli takıma geldiğinde 11'in direk oyuncusu olan Fransız, ligde ilk yarının sonlarına doğru gözden düşmüştü.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:22
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Alacaklılar kapıda!
Toplam 1
Yorum
görengören Sadece GS' ın borçları yazılıp çiziliyorsa bu tüm yönetimlerin GS sevmediklerini gösterir.
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 15
Yorum
34 BU NE AYMAZLIK NE VERDİNİZDE NE İSTİYORSUNUZ 25 MİLYON FENERBAHÇE TARAFTARI AZİZ YILDIRIM VE EKİBİNİ DEFETERDEN SİLDİ
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“Önümüzdeki maçlara odaklanalım”
Toplam 1
Yorum
Kaliteli Futbolcu Samaras kalitesini her maçta ortaya koyuyor. Hakem hatalarını konuşmaya gerek bile yok
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