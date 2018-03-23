"Bana hemen kulüp bul!"

Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle O.Lyon takımından 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği sol kanat oyuncusu Valbuena yedeklikten bıktı. Sarı Lacivertli takıma geldiğinde 11'in direk oyuncusu olan Fransız, ligde ilk yarının sonlarına doğru gözden düşmüştü.