Aykırı pas yapma! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Aykırı pas yapma!

    Aykırı pas yapma!

    Hücuma çıkarken kaptırdıkları toplardan çok şikayetçi olan Aykut hoca, dün yine futbolcularına fırçasını attı

    , milli arada oyuncularını bir yandan, "Lig bitmedi, şampiyonluk şansımız hâlâ var" diyerek yarışa konsantre etmeye çalışıyor, diğer yandan da son haftalardaki hataları azaltma adına çalışmalar yaptırıyor. Tecrübeli teknik adam, idmanlarda özellikle hücuma çıkarken kaptırılan toplar üzerinde duruyor. Galatasaray derbisinde rakibe verdikleri pozisyonların büyük bölümünün bu hatalardan kaynaklandığı oyuncularına anlatan Kocaman, bu hataların antrenmanlarda da devam etmesi üzerine oyuncularını fırçaladı. Aykut Kocaman, "Oyun disiplinine aykırı pas denemeleri nedeniyle kalemizde ciddi pozisyonlar yaşıyoruz. Buna artık son vermeliyiz. İdmanda neyi çalışıyorsak sahada onu yapın. Unutmayın, hatalarının telafisinin olmadığı haftalara girdik" diye konuştu.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:27
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