Alex'ten gönderme! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'ten gönderme!

    <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a>'ten gönderme!

    Alex De Souza, Youtube'da katıldığı bir programda Fenerbahçe kariyerinin önemli anlarından "Alex de Souza" adlı kitabının yazılış sürecine kadar pek çok açıklamada bulundu.

    İşte Alex'in o açıklamaları:

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:46
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