Ve Ozan Tufan sahalara dönüyor!.. – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Ve sahalara dönüyor!..

    Ve Ozan Tufan sahalara dönüyor!..

    'nin kadro dışı bıraktığı ancak daha sonra affettiği , Boluspor ile yapılacak hazırlık maçında sahada olacak

    kadro dışı bıraktığı 'ı geçtiğimiz günlerde affetmiş, takımla çalışmalara başlamasına izin vermişti. Antrenmanlarda olağanüstü bir çaba sarfeden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu yarın Boluspor ile oynanacak hazırlık maçında sahada olacak. Milli oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle Aykut Kocaman, Bolu karşısında oyuncunun son durumunu da gözlemiş olacak. (Posta)

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:32
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