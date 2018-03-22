Ve Ozan Tufan sahalara dönüyor!..
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ancak daha sonra affettiği Ozan Tufan, Boluspor ile yapılacak hazırlık maçında sahada olacak
Aykut Kocaman kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'ı geçtiğimiz günlerde affetmiş, takımla çalışmalara başlamasına izin vermişti. Antrenmanlarda olağanüstü bir çaba sarfeden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu yarın Boluspor ile oynanacak hazırlık maçında sahada olacak. Milli oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle Aykut Kocaman, Bolu karşısında oyuncunun son durumunu da gözlemiş olacak. (Posta)
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:32
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Ültimatom!
Toplam 1
Yorum
1616 Merak Etme Herkes Görevini Yapar Ama Sen Böyle Korkak Futbol Oynatmaya Devam Edersen 3 yada 4. Ancak oluruz...
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Karaman Karabük’te
Toplam 1
Yorum
celal bu ruh halıylemı takıma enerjı vereceksın sen once kandıne enerjı ver se halıne bak hoca berber ucretı 20 tl
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Başımız dik çıkarız
Toplam 2
Yorum
celal sen hıc bır zaman buyuk td olamazsın hele bjk macındakı yatısından sonra bırak bu ayakları yemıyor kımse
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