Skrtel’e büyük ilgi – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    ’e büyük ilgi

    Skrtel’e büyük ilgi

    Martin ?, Tayland'da büyük ilgi gördü. Slovakya Milli Takımı ile turnuva için Tayland'a giden tecrübeli savunmacı, buradaki sporseverlere imza dağıttı.

    Marek Hamsik'in yokluğunda kafilede takım kaptanı olarak yer alan 'e Taylandlı futbolseverler yakın ilgi gösterdi. 4'lü turnuvada Slovakya'nın yanı sıra Tayland, Gabon ve BAE mücadele edecek.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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