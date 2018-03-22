Persie milli takıma – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Persie milli takıma

    Persie milli takıma

    Hollanda Milli Takımı Ronald Koeman, 'yi yeniden milli takıma alabileceğini açıkladı.

    Tecrübeli çalıştırıcı, 34 yaşındaki yıldızın milli formayı giymek için hala müsait olduğunu belirterek, "Pazar günü bir kez daha kalitesini gösterdi. Ona hayır demiyorum" dedi. Feyenoord'a gittikten sonra kendine gelen Robin, Zwolle'yi 4-3 yendikleri son maçta 2 kez fileleri havalandırıp, gol sayısını 4'e yükseltmişti.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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