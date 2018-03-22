Ozan’a Bolu maçında şans – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Ozan’a Bolu maçında şans

    Ozan’a Bolu maçında şans
    Affedildikten sonra takımla birlikte çalışmalarına devam eden Ozan Tufan'ın ile oynanacak hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör 'ın genç oyuncunun performansını beğenmesi halinde tekrar A takımda değerlendirebileceği belirtiliyor. Bu arada Bolu Atatürk Stadı'nda yarın 18.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet satışı sürüyor. En ucuz bilet 35 lira.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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