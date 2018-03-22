Nerede o eski Kadıköy – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Nerede o eski

    Nerede o eski <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>

    ’nin zirvenin 6 puan gerisine düşmesinde evinde yitirdiği maçların büyük önemi var. bir dönem 47 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı Ülker Stadı’nda bu sezon 14 puan kaybetti

    BU sezon bazı maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan , ummadığı puan kayıplarını hiç şüphesiz en çok evinde yaşadı. Sahasında son olarak ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli takım, bir dönem 'Yıkılmaz Kale' olarak görülen 'de adeta yokları oynadı. 'la 2009- 2010 sezonunun 24'üncü haftasından itibaren şampiyon olduğu 2010-11'in yanı sıra, 2011-12 sezonunu kayıpsız geride bırakan evinde müthiş bir yenilmezlik serisi yakalamış ve 2012-13 sezonunda 47 maç sonra sahasında 'a yenilmişti. evinde 4 maçı kaldı Yine 'ın çalıştırdığı bu dönemde ise ibre tersine döndü. Bu sezon Ülker Stadı'nda çıktığı 13 karşılaşmada 4 beraberlik, 2 yenilgi alan tam 14 puandan oldu. Bir dönem rakiplerine 'ü dar eden sarı-lacivertlilerin, evinde kalan 4 maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

    Fenerbahçe, sahasında ayrıca kalesini de kapatamadı. Bu sezon kalesinde 30 gol gören bunların 19'unu evinde yedi. Ligde attığı toplam 49 golün de 31'ini Kadıköy'de kaydetti.

    TRİBÜNLERE DE YANSIDI
    Fenerbahçe'nin özellikle evinde aldığı beraberlik ya da yenilgiler tribünlerine de yansıdı. Bu sezon çoğu karşılaşmada taraftarından beklediği ilgiyi göremeyen sarı-lacivertli takım, stat doluluğu bakımından önceki sezonların gerisinde kaldı.

    Kadıköy'de puan kaybettiği maçlar
    Fenerbahçe-Trabzon 2-2
    Fenerbahçe-Başakşehir 2-3
    Fenerbahçe-Kayseri 3-3
    Fenerbahçe-G.Birliği 2-2
    Fenerbahçe-Akhisar 2-3
    Fenerbahçe-G.Saray 0-0

    F.Bahçe'nin evinde kalan maçları
    28. hafta Fenerbahçe-Osmanlı
    30. hafta Fenerbahçe-Antalya
    32. hafta Fenerbahçe-Bursa
    34. hafta Fenerbahçe-Konya
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:56
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