Nerede o eski Kadıköy
Fenerbahçe’nin zirvenin 6 puan gerisine düşmesinde evinde yitirdiği maçların büyük önemi var. Kanarya bir dönem 47 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı Ülker Stadı’nda bu sezon 14 puan kaybetti
Fenerbahçe, sahasında ayrıca kalesini de kapatamadı. Bu sezon kalesinde 30 gol gören Kanarya bunların 19'unu evinde yedi. Ligde attığı toplam 49 golün de 31'ini Kadıköy'de kaydetti.
TRİBÜNLERE DE YANSIDI
Fenerbahçe'nin özellikle evinde aldığı beraberlik ya da yenilgiler tribünlerine de yansıdı. Bu sezon çoğu karşılaşmada taraftarından beklediği ilgiyi göremeyen sarı-lacivertli takım, stat doluluğu bakımından önceki sezonların gerisinde kaldı.
Kadıköy'de puan kaybettiği maçlar
Fenerbahçe-Trabzon 2-2
Fenerbahçe-Başakşehir 2-3
Fenerbahçe-Kayseri 3-3
Fenerbahçe-G.Birliği 2-2
Fenerbahçe-Akhisar 2-3
Fenerbahçe-G.Saray 0-0
F.Bahçe'nin evinde kalan maçları
28. hafta Fenerbahçe-Osmanlı
30. hafta Fenerbahçe-Antalya
32. hafta Fenerbahçe-Bursa
34. hafta Fenerbahçe-Konya
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:56
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
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Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
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