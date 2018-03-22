Geri dönüş planı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Geri dönüş planı

    Geri dönüş planı

    Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve ’in bu periyotta 4-6 arasında puan kaybedebileceğini ön görüyor. Hedef 3’te 3 yapıp şampiyonluğa tekrar ortak olmak

    Derbide Galatasaray'ı elinden kaçırarak fırsat tepen Fenerbahçe'de şampiyonluk ümidi hala sürüyor. Teknik heyete göre zirve ile 6 puanlık fark kalan 8 haftada kapanabilir. Önümüzdeki 3 haftanın bu konuda belirleyici olacağı düşünülüyor. Belki de bu son şans olacak. Lider Galatasaray bu süreçte sahasında , deplasmanda Gençlerbirliği ve ardından yine 'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

    Başakşehir de Galatasaray maçından önce ligin dişli ekiplerinden Akhisarspor'a konuk olacak, ardından evinde Evkur 'u ağırlayacak.

    HER MAÇ BİR FİNAL
    İki rakibin de bu süreçte 4 ile 6 arasında puan kaybedebileceği ön görülüyor. 'ın hedefi bu dönemde 3'te 3 yapıp, yarışa tekrar ortak olmak... (D), Osmanlı ve Sivas (D) maçları Kanarya için 'final' niteliğinde olacak.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:14
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