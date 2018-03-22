Geri dönüş planı
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in bu periyotta 4-6 arasında puan kaybedebileceğini ön görüyor. Hedef 3’te 3 yapıp şampiyonluğa tekrar ortak olmak
Derbide Galatasaray'ı elinden kaçırarak fırsat tepen Fenerbahçe'de şampiyonluk ümidi hala sürüyor. Teknik heyete göre zirve ile 6 puanlık fark kalan 8 haftada kapanabilir. Önümüzdeki 3 haftanın bu konuda belirleyici olacağı düşünülüyor. Belki de bu son şans olacak. Lider Galatasaray bu süreçte sahasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ve ardından yine Türk Telekom'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir de Galatasaray maçından önce ligin dişli ekiplerinden Akhisarspor'a konuk olacak, ardından evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
HER MAÇ BİR FİNAL
İki rakibin de bu süreçte 4 ile 6 arasında puan kaybedebileceği ön görülüyor. Aykut Kocaman'ın hedefi bu dönemde 3'te 3 yapıp, yarışa tekrar ortak olmak... Kayseri (D), Osmanlı ve Sivas (D) maçları Kanarya için 'final' niteliğinde olacak.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:14
-
F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
-
Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
-
"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
Geri dönüş planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.