Geri dönüş planı

Derbide Galatasaray'ı elinden kaçırarak fırsat tepen Fenerbahçe'de şampiyonluk ümidi hala sürüyor. Teknik heyete göre zirve ile 6 puanlık fark kalan 8 haftada kapanabilir. Önümüzdeki 3 haftanın bu konuda belirleyici olacağı düşünülüyor. Belki de bu son şans olacak. Lider Galatasaray bu süreçte sahasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ve ardından yine Türk Telekom'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.



Başakşehir de Galatasaray maçından önce ligin dişli ekiplerinden Akhisarspor'a konuk olacak, ardından evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



HER MAÇ BİR FİNAL

İki rakibin de bu süreçte 4 ile 6 arasında puan kaybedebileceği ön görülüyor. Aykut Kocaman'ın hedefi bu dönemde 3'te 3 yapıp, yarışa tekrar ortak olmak... Kayseri (D), Osmanlı ve Sivas (D) maçları Kanarya için 'final' niteliğinde olacak.