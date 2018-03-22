Eski Fenerli Erdi’ye hapis – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Eski Fenerli Erdi’ye hapis

    Eski Fenerli Erdi’ye hapis
    'de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan eski Fenerbahçeli milli futbolcu Erdi Demir, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı. Müşteki sanıklardan Erdoğan Altunbaş ile Sercan Osmanoğlu, karar duruşmasında şikayetlerini geri çektiklerini belirttiler. Erdi'nin avukatı beraat istedi. Mahkeme, 'haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama'dan Demir'i suçlu buldu.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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