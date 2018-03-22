Biga’da Yıldırım rüzgarı
1907 Okula, 1907 Pota’ projesi ile yaptırılan potaların açılışına katılan başkan Aziz Yıldırım, “Bu potalar öğrencileri spora yöneltip, kötü alışkanlıklardan kurtaracak” dedi
Yıldırım, pota projesinin yurt çapında özellikle doğu illerinde ihtiyaç olan okullarda devam edeceğini söyledi. Başkan daha sonra Biga Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nı ziyaret edip, forma hediye etti. Biga Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ile de bir araya geldi.
Selçuk Yula okuma salonu
Aziz Yıldırım, Biga'nın Yeniçiftlik köyündeki Yeniçiftlik ilk ve ortaokulunda Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından yazarımız merhum Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar robotik kodlama atölyesinin açılışına da katıldı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
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Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
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