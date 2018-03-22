Biga’da Yıldırım rüzgarı – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Biga’da Yıldırım rüzgarı

    Biga’da Yıldırım rüzgarı

    , 1907 Pota’ projesi ile yaptırılan potaların açılışına katılan başkan , “Bu potalar öğrencileri spora yöneltip, kötü alışkanlıklardan kurtaracak” dedi

    Fenerbahçe Başkanı , ', 1907 Pota' projesi kapsamında 'nin Biga ilçesinde yaptırılan basketbol potalarının açılış törenine katıldı. İdriskoru Köyü'ndeki İbrahim Aydın İlkokulu'ndaki potanın açılışında konuşan Yıldırım, bu proje ile çocukların spor yapmaya yöneltilerek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıldığını söyledi.

    Yıldırım, pota projesinin yurt çapında özellikle doğu illerinde ihtiyaç olan okullarda devam edeceğini söyledi. Başkan daha sonra Biga Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nı ziyaret edip, forma hediye etti. Biga Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ile de bir araya geldi.

    Selçuk Yula okuma salonu
    Aziz Yıldırım, Biga'nın Yeniçiftlik köyündeki Yeniçiftlik ilk ve ortaokulunda Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından yazarımız merhum adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar robotik kodlama atölyesinin açılışına da katıldı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biga’da Yıldırım rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN