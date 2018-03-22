Bekle beni Beşiktaş – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Bekle beni

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    Milli ara sonrası takımla idmanlara başlayacağı belirtilen Janssen, kupadaki maçına yetişmeye çalışıyor. forvetin hedefi golle dönmek

    Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Janssen, sahalara dönmek için artık gün sayıyor. Havuz çalışmalarına geçtiğimiz günlerde start veren forvet, milli ara sonrası takımla idmanlara da başlayacak. ile 18 Nisan'daki kupa maçında forma giymesi beklenen Janssen'in arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda oldukça sabırsız olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, " çok izledim. Sakatlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. maçına kadar tam hazır olup golle dönmek istiyorum" dediği kaydedildi. köybaşı da dönüyor Öte yandan 'nın da durumunun yakından takip edildiği, tecrübeli sol bekin yine Janssen gibi milli ara sonrası takımla çalışmalara çıkacağı gelen haberler arasında.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
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