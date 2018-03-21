Yıldız oyuncudan müjdeli haber!
Fenerbahçe'de, tam 4 aydır sakat olan Vincent Janssen’in, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Kayserispor maçında 21 kişilik kadroya alınması bekleniyor.
Fenerbahçe taraftarının hasretle beklediği Janssen'den müjdeli haber var... Hollandalı golcünün Kayseri deplasmanında 21 kişilik kadroya alınması planlanıyor. Ayak parmağında kemik ödemi oluşan ve 8 Aralık'taki Bursaspor maçından bu yana antrenmana dahi çıkamayan Janssen, bu hafta yeni bir kontrolden geçirilecek. Teknik heyetin beklentisi, Janssen'in milli ara sayesinde Kayserispor maçına kadar hazır hale gelmesi. Uzun süre ayakkabı dahi giyemeyen Janssen'in bu sıkıntıya rağmen salon çalışmalarını aksatmadan yerine getirdiği için fiziksel olarak çok büyük sıkıntısı olmadığı belirtildi.(Sabah)
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:59
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Fenerbahçe'den kısasa kısas!
Toplam 3
Yorum
baran halal sana fener
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Hedef 4 maçta 12 puan
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ YAV HE HE HER GALİBİYETE ZATEN BUNLAR VR ARKAMIZDA BİZDEN 3 YİYEN TAKIMINDA KUSUR ARAMA SAKIN ZAVALLI !
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İşte Yusuf’un hayali
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ BU YUSUFU BEŞİKTAŞTA GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM TALİSCANIN YERİNE BU ÇOCUK OYNASA ŞİMDİYE ŞAMPİYON BELLİYDİ...
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