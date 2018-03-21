Yıldız oyuncudan müjdeli haber!

Fenerbahçe taraftarının hasretle beklediği Janssen'den müjdeli haber var... Hollandalı golcünün Kayseri deplasmanında 21 kişilik kadroya alınması planlanıyor. Ayak parmağında kemik ödemi oluşan ve 8 Aralık'taki Bursaspor maçından bu yana antrenmana dahi çıkamayan Janssen, bu hafta yeni bir kontrolden geçirilecek. Teknik heyetin beklentisi, Janssen'in milli ara sayesinde Kayserispor maçına kadar hazır hale gelmesi. Uzun süre ayakkabı dahi giyemeyen Janssen'in bu sıkıntıya rağmen salon çalışmalarını aksatmadan yerine getirdiği için fiziksel olarak çok büyük sıkıntısı olmadığı belirtildi.(Sabah)