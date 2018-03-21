Tartışma açıklaması – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Tartışma açıklaması

    Tartışma açıklaması
    Kulübü, 'nın teknik direktör 'la tartıştığına yönelik haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz Mathieu Valbuena ile teknik direktörümüz Aykut Kocaman arasında herhangi bir tartışma kesinlikle yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:53
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