"Sen olsan kendini oynatır mısın?" – Fotomaç – 21 Mart 2018
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HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    "Sen olsan kendini oynatır mısın?"

    "Sen olsan kendini oynatır mısın?"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena konusunun krize dönüşmemesi için ilk hamleyi yaptı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:12
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