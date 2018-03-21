Derbiye 37 milyon lira!

Maç sonucuna yönelik oynanan bahsin yüzde 65'inde taraftar "Fenerbahçe galip gelir" derken, yalnızca yüzde 20,7'i Galatasaray galibiyetine bahis yaptı,taraftarın büyük çoğunluğu sarı-kırmızılı ekibe şans tanımadı.

İddaa'dan alınan verilere göre, 17 Mart Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi karşılaşmasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe Galatsaray maçına iddia oynayanlar yoğun ilgi gösterdi.

Derbiye iddia oynayanlar ile 0-0 beraberlikle biten maç öncesi Fenerbahçe galibiyetini favori görürken, Galatasaray'ın galibiyeti ve beraberlik diyenlerin sayısı oldukça geride kaldı.

Maç sonucuna yönelik oynanan yüzde 44,7'lik oranın yüzde 65''inde taraftar "Fenerbahçe galip gelir" derken, yüzde 20,7'si Galatasaray galibiyetine, yüzde 14,3'ü ise beraberliğe bahis yaptı, iddaa oynayanların önemli kısmı sarı kırmızılı ekibe Kadıköy'de şans tanımadı.

İddaa'nın sabit ve sanal bayi toplamında, Fenerbahçe-Galatasaray lig karşılaşmasının oluşturduğu hacim 37 milyon 57 bin 922 lira oldu.

Fenerbahçe'ye konuk olan ve deplasmandan 1 puanı evine götürmeyi başaran Galatasaray maçın ardından 54 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 48 puanla dördüncü sırada bulunuyor.