Derbiye 37 milyon lira! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Derbiye 37 milyon lira!

    Derbiye 37 milyon lira!

    Geçen hafta sonu oynanan - derbisinde İddaa'nın sabit ve sanal bayi toplamında oluşan hacim 37 milyon 57 bin 922 lira oldu.

    Maç sonucuna yönelik oynanan bahsin yüzde 65'inde taraftar " galip gelir" derken, yalnızca yüzde 20,7'i galibiyetine bahis yaptı,taraftarın büyük çoğunluğu sarı-kırmızılı ekibe şans tanımadı.

    İddaa'dan alınan verilere göre, 17 Mart Cumartesi günü 'in 26. haftasındaki derbi karşılaşmasında Ülker Stadı'nda oynanan Galatsaray maçına iddia oynayanlar yoğun ilgi gösterdi.

    Derbiye iddia oynayanlar ile 0-0 beraberlikle biten maç öncesi galibiyetini favori görürken, 'ın galibiyeti ve beraberlik diyenlerin sayısı oldukça geride kaldı.

    Maç sonucuna yönelik oynanan yüzde 44,7'lik oranın yüzde 65''inde taraftar "Fenerbahçe galip gelir" derken, yüzde 20,7'si galibiyetine, yüzde 14,3'ü ise beraberliğe bahis yaptı, iddaa oynayanların önemli kısmı sarı kırmızılı ekibe 'de şans tanımadı.

    İddaa'nın sabit ve sanal bayi toplamında, Fenerbahçe-Galatasaray lig karşılaşmasının oluşturduğu hacim 37 milyon 57 bin 922 lira oldu.

    Fenerbahçe'ye konuk olan ve deplasmandan 1 puanı evine götürmeyi başaran Galatasaray maçın ardından 54 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 48 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:14
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