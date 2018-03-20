"İçişleri Bakanı amcam olur" diye kandırmış

İistanbul Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede, Akbulut ve Siner, 'dolandırıcılık' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmaları talep edildi. Hürriyet'in haberine göre; İddianameye'Otel benim, bakan da amcam olur' dedi 4.5 milyon dolarını aldı. İddianameye göre taraflar arasındaki görüşmeye, Akbulut ve Siner'in yanı sıra Van der Wiel menajeri Joshua ile birlikte katıldı. Bazı görüşmelere Wiel'in eşi Rose Bertram da katıldı. İddianameye göre görüşmelerin önemli bir bölümü Tarabya'daki lüks bir otelde yapıldı. İddiaya göre, Akbulut söz konusu otelin kendisi ait olduğunu söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI AMCAM OLUR

Görüşmede, Akbulut, İçişleri Bakanının amcası olduğunu, Türkiye'nin tanıtımı için kendisine bütçe verdiğini anlattı. Akbulut, ABD'li boksör Floyd Mayweather'ı Türkiye'ye getireceklerini Wiel için de ilk çalışmayı bu süreçte yapacaklarını anlattı. Taraflar, Van der Wiel'in isminin baş harflerini taşıyan bileklik yaptıracaklarını bunun için 440 bin dolar lazım olduğunu aktardı. İddiaya göre Akbulut, Wiel için yapacakları imaj çalışmasından toplam 12 milyon dolar kazanabileceklerini, bu kazancı ikiye böleceklerini söyledi.





Görüşmeler, Akbulut'un kendisine ait olduğunu söylediği iddia edilen otelin 97 numaralı Suit'inde yapıldı.

SANA İMAJ ÇALIŞMASI YAPALIM

Dünyaca ünlü birçok ismin menajeri olarak çalıştığını aktaran Akbulut, ortağı Siner ile organizasyon şirketleri olduğunu belirtti. Taraflar arasındaki görüşmede Wiel için de kapsamlı bir imaj çalışması yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu çalışmanın Türkiye, Almanya ve Hollanda'yı kapsayacağı aktarıldı.

BU VİLLALARIN 20'Sİ BENİM

Akbulut, daha sonraki görüşmelerde, elde edecekleri yüksek kazanç nedeni ile yüksek vergi çıkacağını bu nedenle yeni bir formül geliştirdiklerini aktardı. İddianameye göre, Akbulut, Van der Wiel'i bu kez Büyükçekmece'de bulunan Pelikan Hill villalarına götürdü. İddianameye göre Akbulut anılan bölgedeki 20 villanın kendisine ait olduğunu, arsanın da annesi adına olduğunu söyledi. Akbulut, Van der Wiel'e, söz konusu villalardan 4 tanesini satın alarak satıp kâr elde edebileceğini söyledi.





İddianameye göre Akbulut, Van der Wiel'e otelin kendisine ait olduğunu söyledi.

NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMU GÖRÜRSÜN

Yapılan görüşmeler sonrası çeşitli tarihlerde toplam 3 villanın satışı yapıldı. Wiel, para ödemelerini Akbulut'un ortağı Siner'in hesabına gönderdi. Ancak bir süre sonra Akbulut, Wiel'e, Floyd Mayweather'ın Türkiye gelmeyeceğini, Türkiye ile Hollanda arasında siyasi problemlerin olduğunu söyledi. Wile, yaptığı ödemelerin iadesini isterken iddianameye göre Akbulut "Ortada ev filan yok. Yapmış olduğun tüm ödemeler Floyd Mayweather ile yapılacak imaj çalışması içindi. Parayı geri vermeyeceğim. Para falan yok. Burası Türkiye. Benim ne kadar güçlü olduğumu görürsün. Bir telefonla on kişiyi öldürtebilirim" dedi.

İNŞAAT ŞİRKETİ: BİZİMLE İLGİSİ YOK

Bu arada, Akbulut'un sahip olduğunu söylediği villalar ile ilgili, inşaat şirketinden 13 Şubat günü savcılığa gönderilen yanıtta ise, Akbulut ile hiçbir ilgilerinin olmadığı kaydedildi. Savcı hazırladığı dosyayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Tarafların uzlaşmaması halinde Akbulut ve Siner hakkında dava açılmış olacak.





Akbulut ve ortağı Siner, Van der Wiel'in avukatı Abide Birsen'in başvurusu sonrası yürütülen soruşturma kapsamında geçen Mayıs ayında gözaltına alınmıştı.?



TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

ÖTE yandan, Tayland'ın önde gelen futbol kulüplerinden Buriram United'ın da, Ümit Akbulut ve Sinan Siner tarafından 973.500 dolar dolandırıldığı yönündeki savcılık başvurusuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı geçen ocak ayında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararına, kulüp adına Esin Avukatlık Ortaklığı'ndan Avukat Koray Söğüt itiraz etti. İtirazı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi. Hakimlik kararında, etkin bir soruşturma yapılmadan takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Hakimlik takipsilik kararının kaldırılması yönünde karar verdi.